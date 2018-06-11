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Медвежонка в тбилисском зоопарке назвали Гарринча


11.06.2018   18:29
Тбилисский зоопарк сегодня опубликовал фотографии медвежонка, который в середине мая попал сюда из горного местечка Цагери в Раче.

Двухмесячного бурого медведя на опушке леса обнаружил местный житель. Специалисты считают, что он осиротел после того, как его мать убили браконьеры. В дикой природе оставлять таких малышей опасно, поэтому медвежонка передали на попечение зоопарка.

В честь приближающегося чемпионата мира по футболу администрация зоопарка решила назвать медвежонка Гарринча в связи с приближающимся Чемпионатом мира по футболу.

«Про футболиста Гарринчу врачи говорили, что будет большим счастьем, если он сможет ходить. Наш Гарринча тоже выглядел не слишком обнадеживающе. Кроме ноги, у него были проблемы с нервной системой. Когда он вставал на задние лапы, у него дрожала голова. Он был очень напуган и испытывал стресс. Совсем не выходил из клетки. Боялся людей и прятался.

Мы часами выманивали его погулять. Потом он потихоньку стал двигаться. Зажила нога. Через некоторое время он стал играть с другими медвежатами.

В конце концов бразильский Гарринча стал лучшим правым крайним нападающим в истории футбола. А наш Гарринча уже и правый, и левый, и вратарь, и нападающий. Самый большой молодец и умница во всем вольере. Он бегает, ползает, карабкается и первым находит спрятанные лакомства.

Вывод: Первое — никогда нельзя переставать надеяться! И второе: надо прекратить делать медвежат сиротами»

"Новости-Грузия"





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