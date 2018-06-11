Ветераны футбольных сборных Грузии и Украины сыграют во Львове

11.06.2018 19:30 16 июня во Львове на «Арене Львов» состоится футбольный матч между национальными сборными Украины и Грузии среди ветеранов. Встреча легенд футбола двух дружественных стран уже стали доброй традицией.



Украинцы дважды гостили в Тбилиси, принимая участие в представительном турнире памяти Давида Петриашвили. А в мае прошлого года грузинские футболисты посетили Киев, где на НСК «Олимпийский» противостояли сборной Украины.



И вот, уже 16 июня национальные сборные встретятся во Львове, чтобы собрать на одном поле легенд украинского и грузинского футбола.



Предварительное согласие на участие в товарищеской игре дали: Кахабер Каладзе, Георгий Деметрадзе, Леван Кобиашвили, Александр Иашвили, Гоча Джамараулі, Мирон Маркевич, Сергей Ребров, Владимир Езерский, Василий Рац, Сергей Нагорняк, Эдуард Цихмейструк, Сергей Назаренко, Виталий Рева и другие «звезды» футбола обеих стран.



Организаторы приглашают всех болельщиков, жителей и гостей города стать свидетелями захватывающего праздника и возможности увидеть футбольных кумиров! Кроме этого, будет интересная развлекательная программа и розыгрыш призов.



Начало в 18:30. Вход свободный.















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