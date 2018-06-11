|
|
Заза Саралидзе вместе с адвокатом и Народным защитником встречается с членами парламентской следственной комиссии
11.06.2018 22:01
Заза Саралидзе – отец убитого на улице Хорава Давида Саралидзе - вместе с адвокатом и Народным защитником проводит встречу с членами следственной комиссии от парламентского меньшинства, сообщает «IPN».
На встрече от «Европейской Грузии» присутствуют председатель следственной комиссии по расследованию убийства подростков на улице Хорава Отар Кахидзе, а также депутаты Серго Ратиани, Гига Бокерия и Ирма Надирашвили.
Как заявила перед началом встречи Народный защитник Нино Ломджария, у нее возникло желание встретиться в связи с последними событиями с Зазой Сарлидзе, что совпало с его инициативой о встрече с членами парламентской комиссии по расследованию. Сам Саралидзе отказался дать комментарий перед началом встречи.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна