Заза Саралидзе вместе с адвокатом и Народным защитником встречается с членами парламентской следственной комиссии

11.06.2018 22:01 Заза Саралидзе – отец убитого на улице Хорава Давида Саралидзе - вместе с адвокатом и Народным защитником проводит встречу с членами следственной комиссии от парламентского меньшинства, сообщает «IPN».



На встрече от «Европейской Грузии» присутствуют председатель следственной комиссии по расследованию убийства подростков на улице Хорава Отар Кахидзе, а также депутаты Серго Ратиани, Гига Бокерия и Ирма Надирашвили.



Как заявила перед началом встречи Народный защитник Нино Ломджария, у нее возникло желание встретиться в связи с последними событиями с Зазой Сарлидзе, что совпало с его инициативой о встрече с членами парламентской комиссии по расследованию. Сам Саралидзе отказался дать комментарий перед началом встречи.















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