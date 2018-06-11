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Заза Саралидзе вместе с адвокатом и Народным защитником встречается с членами парламентской следственной комиссии


11.06.2018   22:01
Заза Саралидзе – отец убитого на улице Хорава Давида Саралидзе - вместе с адвокатом и Народным защитником проводит встречу с членами следственной комиссии от парламентского меньшинства, сообщает «IPN».

На встрече от «Европейской Грузии» присутствуют председатель следственной комиссии по расследованию убийства подростков на улице Хорава Отар Кахидзе, а также депутаты Серго Ратиани, Гига Бокерия и Ирма Надирашвили.

Как заявила перед началом встречи Народный защитник Нино Ломджария, у нее возникло желание встретиться в связи с последними событиями с Зазой Сарлидзе, что совпало с его инициативой о встрече с членами парламентской комиссии по расследованию. Сам Саралидзе отказался дать комментарий перед началом встречи.






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