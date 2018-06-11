«Подбросили преступников» — оппозиция раскритиковала снос палаток на проспекте Руставели

11.06.2018 22:31 Представители парламентского меньшинства подозревают МВД Грузии в спланированной провокации на сегодняшней протестной акции в Тбилиси.



В бывшей правящей партии «Единое национальное движение» раскритиковали снос палаточного городка на проспекте Руставели. Как выяснилось, полиция решила убрать палатки, поскольку внутри них находились двое человек, объявленных в розыск.



По данным МВД, один из задержанных на проспекте Руставели, с 5 июня разыскивается полицией Тбилиси за кражу. Позже в ведомстве заявили, об аресте гражданина Казахстана, разыскиваемого по «красному циркуляру» Интерпола за разбой. В МВД утверждают, что он был задержан, когда «присоединился» к протестной акции. Еще один задержанный в 2016 году был осужден за кражу и на данный момент отбывает наказание условно.



«Оказывается, полиция разогнала людей и разобрала поставленные на тротуаре без какого-либо нарушения закона палатки потому, что в этих палатках находились двое человек, которых разыскивали за совершение преступлений. Мы все знаем, что подбрасывают наркотики, но чтобы подбрасывали разыскиваемых преступников, это невозможно было себе представить», — пишет Гоциридзе на своей фейсбук-странице.



Гоциридзе отметил, что в условиях, когда на акции мобилизовано беспрецедентное количество полиции, ни один преступник не решился бы прийти в палаточный городок.



«Над парламентом смонтированы видеокамеры, у полицейских нагрудные видекамеры, в небе летают дроны службы госбезопасности и снимают все. И в это время разыскиваемые преступник приходит в палатку, чтобы его арестовали», — добавил депутат.



Один из задержанных на проспекте Руставели. Фото: Общественное телевидение



Комментируя ситуацию на проспекте Руставели, о провокациях властей также заявил третий президент Грузии и основатель партии «Единое национальное движение» Михеил Саакашвили.

По мнению Саакашвили, экс-премьер и основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили «решил использовать методы Путина для защиты своих наворованных миллиардов».



«Для этого он использует приехавшего из Москвы вампира Гахария [глава МВД Грузии Георгий Гахария] и 100 сотрудников Службы Госбезопасности, которым ежемесячно платит зарплату на руки. Не бойтесь их! Их ничто не укрепляет так, как испуганный народ! Их конец очень близок!», — написал Саакашвили на своей фейсбук-странице.



Всего за сегодняшний день на акции «Не убивай меня» в административном порядке полиция задержала 19 человек.



Организатор акции, житель Тбилиси Заза Саралидзе добивается от правительства объективного расследования убийства своего 16-летнего сына. Он требует наказать высокопоставленных чиновников, сфальсифицировавших дело и, по его словам, покрывающих преступников и уничтоживших вещественные доказательства.



Накануне организаторы акции решили разместить палатки на проезжей части проспекта Руставели. Сегодня утром полиция задержала четверых организаторов акции за административные правонарушения, а палатки вернула на тротуар возле здания парламента. В настоящее время палатки полностью убрали с проспекта.



"Новости-Грузия"











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