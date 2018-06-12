В 43 детских садах Тбилиси монтируют сеть пожарной безопасности

12.06.2018 11:01 В 43 детских садах Тбилиси начался монтаж сети пожарной безопасности, — информацию распространяет Агентство по управлению детскими садами Тбилиси.



«Для обеспечения 43 публичных детских садов в Тбилиси пожарной безопасностью, для монтажа разного инвентаря проходит устройство электросети. Работы проводит победившая в тендере компания «Эл+», — отмечается в информации ведомства.



Инвентарь, который установят в публичных детских садах, включает в себя детекторы дыма, окиси углерода и метана, порошки для тушения пожара, блоки питания, пульты управления и другие технические детали.



Стоимость проекта — 470 000 лари.















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