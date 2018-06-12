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Клиника Ингороква уволила врача за нетерпимость к политической ориентации пациента


12.06.2018   13:24
На основании заявления члена "Национального движения" Нино Квитаишвили врача-травматолога клиники Ингороква уволили с работы.

Директор клиники принял решение об увольнении Муртаза Мамагеишвили после того, как Нино Квтаишвили обвинила врача-травматолога в дискриминации по политическому признаку (за принадлежность к оппозиционной партии ЕНД).

В заявлении генерального директора клиники сказано, что пациентке была оказана необходимая медицинская помощь, и информация, что по какому-либо признаку ей отказали в помощи, не соответствует реальности.

Однако в заявлении сказано, что врач Муртаз Мамагеишвили уволен с работы из-за нарушения норм этики.

"Пациентке своевременно провели все медицинские исследования, и оказали необходимую услугу, и тот факт, что ей по какому-либо признаку клиника отказала в медицинской услуге, не соответствует истине.

В то же время со стороны врача имело место нарушение медицинских этических норм, что недопустимо для врача, и на основании моего приказа, как генерального директора, врач освобожден с работы"- говорится в заявлении.

Руководитель клиники обращается к Министерству труда, здравоохранения, и социальной защиты Грузии, рассмотреть данный случай в рамках своей компетенции.







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