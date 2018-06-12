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Euronews подготовил репортаж о монастыре Джвари
12.06.2018 13:32
«Монастырь Джвари — особенный памятник в истории Грузии», — под таким заголовком Euronews подготовил репортаж о грузинском историческом церковном памятнике.
Интернет-издание телекомпании пишет, что в 20-ти километрах от Тбилиси с монастыря Джвари открывается сказочный панорамный вид. По информации Euronews, монастырь с шестого века находится на месте большого деревянного креста, который возвела Святая Нино, принесшая в Грузию христианство.
«Монастырь является особенным местом для верующих, а в 1994 году UNESCO внесло Джвари в перечень мировых наследий», — говорит в видеоролике журналист Клаудио Росмино.
Euronews отмечает, что методы строительства и высокие стандарты техники, являются доказательствами древнейшей строительной практики в Грузии.
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