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Грузинские эксперты ознакомились с подготовительным этапом процесса по реабилитации храма Ошки


12.06.2018   13:49
Завершился первый визит грузинских специалистов в турецкую провинцию Эрзерум (историческая Тао-Кларджети).

Группа, в состав которой входят архитектор реставратор, археолог, искусствовед и конструктор, ознакомилась с подготовительным этапом процесса по реабилитации храма культурного наследия, датированного X веком.

Подготовительный этап проекта по реабилитации Ошки, активное участие грузинских специалистов в котором полностью обеспечивает турецкая сторона, подразумевает полноценное изучение конструкционной части храма и подготовку проектной документации на основе соответствующих рекомендаций.

Это был первый визит грузинских экспертов, они будут активно участвовать и на дальнейших этапах и наблюдать на процессом.

Работы по укреплению Ошки проходят на основании документа, подписанного правительствами Грузии и Турции 23 мая 2017 года, который охватывает широкий спектр сотрудничества между двумя странами в сфере охраны культурного наследия.

Ошкский кафедральный собор святого Иоанна Крестителя был построен в X веке. Ошки представлял собой монастырский комплекс. Рядом с храмом до сих пор сохранились руины духовной академии и молельня.






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