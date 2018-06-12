|
|
Грузинские эксперты ознакомились с подготовительным этапом процесса по реабилитации храма Ошки
12.06.2018 13:49
Завершился первый визит грузинских специалистов в турецкую провинцию Эрзерум (историческая Тао-Кларджети).
Группа, в состав которой входят архитектор реставратор, археолог, искусствовед и конструктор, ознакомилась с подготовительным этапом процесса по реабилитации храма культурного наследия, датированного X веком.
Подготовительный этап проекта по реабилитации Ошки, активное участие грузинских специалистов в котором полностью обеспечивает турецкая сторона, подразумевает полноценное изучение конструкционной части храма и подготовку проектной документации на основе соответствующих рекомендаций.
Это был первый визит грузинских экспертов, они будут активно участвовать и на дальнейших этапах и наблюдать на процессом.
Работы по укреплению Ошки проходят на основании документа, подписанного правительствами Грузии и Турции 23 мая 2017 года, который охватывает широкий спектр сотрудничества между двумя странами в сфере охраны культурного наследия.
Ошкский кафедральный собор святого Иоанна Крестителя был построен в X веке. Ошки представлял собой монастырский комплекс. Рядом с храмом до сих пор сохранились руины духовной академии и молельня.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна