Показатель бедности в стране по сравнению с 2015 годом ощутимо возрос- UNICEF

12.06.2018 16:02 Детский фонд ООН представил исследование о социальном положении населения в Грузии. Из исследования выясняется, что показатель бедности в стране по сравнению с 2015 годом ощутимо возрос. В 2017 году 5% населения проживало в крайней бедности, а в 2015 году эти данные были равны 2,1%.



По исследованию выясняется, что в 2017 году 6,8% детей в Грузии проживали в крайней бедности, а в 2015 году 2,5% жили в бедности.



Согласно исследованию, 3,7% пенсионеров проживало в крайней бедности, тогда как в 2015 году 1,7% пенсионеров жили в бедности.



"По сравнению с 2015 годом 2017 год показывает, что показатель бедности в населении увеличился. Исследование явствует, что есть структурные проблемы в разных направлениях, в том числе с точки зрения экономического роста, образования, и всему этому требуются последовательные и большие реформы"- заявила представитель Детского фонда ООН UNICEF в Грузии Тинатин Баум.



Министр здравоохранения отозвался заявлением на результаты исследования. По словам Давида Сергеенко, исследование отражает достижения и вызовы.



На презентации результатов исследования UNICEF присутствовали депутаты. По словам председателя парламентского комитета здравоохранения и социальных вопросов Акакия Зоидзе, уровень бедности возрос, но доходы населения увеличились на 26%.



По мнению членов "Европейской Грузии", в исследовании представлены тревожные данные. Зураб Чиаберашвили считает, что крайняя бедность в стране возросла. Член оппозиции говорит о необходимости смены экономической команды, и в целом власти.

















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