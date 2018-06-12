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Театру оперы и балета определена категория национальной важности
12.06.2018 17:34
По распоряжению правительства Грузии, Грузинскому театру оперы и балета имени Захария Палиашвили определена категория национальной важности.
Распоряжение «Для памятника культурного наследия — профессиональному государственном театру оперы и балета имени Захария Палиашвили об определении категории национальной важности» было опубликовано в законодательном вестнике сегодня, 12 июня и задействовано с момента его публикации.
Документ подписал премьер — министр Георгий Квирикашвили.
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