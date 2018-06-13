Еврокомиссия профинансирует всем желающим до 18-ти лет бесплатные билеты на проезд по Европе

13.06.2018 13:47 Евросоюз предоставит 15 тысяч бесплатных билетов, 18-летние европейцы смогут летом 2018 года отправиться в путешествие по Европе. Европейское жюри выберет счастливчиков из числа соискателей, которые получат возможность в течение 30 дней путешествовать по Европе в основном на поездах, однако на отдельных отрезках пути смогут воспользоваться автобусами и паромами. За время поездки можно посетить до четырех европейских стран.



В заявлении Еврокомиссии говорится, что молодые граждане стран ЕС получат возможность осуществить международные поездки, которые позволят открыть для себя богатое культурное наследие континента, установить контакты с другими людьми, познакомиться с разными культурами и узнать, что объединяет Европу. На сайте проекта в интернете сообщается, что заявки принимаются в течение двух недель.



Граждане ЕС могут путешествовать как в одиночку, так и группой до пяти человек.



Желающие принять участие в проекте должны высказать желание посетить хотя бы один памятник культурного наследия Европы и принять участие в викторине.



Аппликанты также должны быть заинтересованы стать послами и предоставить отчеты о своей поездке, а также сделать фотографии для выставки. Срок подачи заявок определен до 26-го июня.















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