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Задержанный на акции разыскиваемый Интерполом, которого на самом деле никто не разыскивал - Беслан Лорданов годами сотрудничает с СГБ
13.06.2018 14:32
Разыскиваемый по красному циркуляру Интерпола Беслан Лорданов проведет в грузинской тюрьме десять дней. Из-за административного правонарушения гражданину Казахстана, задержанному в ходе акции по проспекту Руставели, определили заключение.
Вскоре же после серий задержаний на акции, МВД провело специальный брифинг и заявило, что правоохранители взяли в специально устроенных палатках разыскиваемых лиц, в том числе в ведомстве назвали Беслана Лорданова.
Между тем выяснилось, что в Грузии его никто не разыскивал.
По словам кавказоведа Алеко Квахадзе, на самом деле Беслана Лорданова подослала на акцию Служба государственной безопасности.
По его словам, Лорданов разыскивается в Казахстане за разбой. Поэтому его фамилию поместили в красный циркуляр, но после того, как он пересек границу Грузии. Его задержали грузинские правоохранители, но в 2013 году выпустили. По утверждению Квахадзе, с этого времени он был на учете спецслужб, и сотрудничал со Службой госбезопасности.
В то же время Малхаз Мачаликашвили отрицает какую-либо связь с Бесланом Лордановым, и заявляет, что никогда не видел Лорданова на акции.
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