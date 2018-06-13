Задержанный на акции разыскиваемый Интерполом, которого на самом деле никто не разыскивал - Беслан Лорданов годами сотрудничает с СГБ

13.06.2018 14:32 Разыскиваемый по красному циркуляру Интерпола Беслан Лорданов проведет в грузинской тюрьме десять дней. Из-за административного правонарушения гражданину Казахстана, задержанному в ходе акции по проспекту Руставели, определили заключение.



Вскоре же после серий задержаний на акции, МВД провело специальный брифинг и заявило, что правоохранители взяли в специально устроенных палатках разыскиваемых лиц, в том числе в ведомстве назвали Беслана Лорданова.



Между тем выяснилось, что в Грузии его никто не разыскивал.



По словам кавказоведа Алеко Квахадзе, на самом деле Беслана Лорданова подослала на акцию Служба государственной безопасности.



По его словам, Лорданов разыскивается в Казахстане за разбой. Поэтому его фамилию поместили в красный циркуляр, но после того, как он пересек границу Грузии. Его задержали грузинские правоохранители, но в 2013 году выпустили. По утверждению Квахадзе, с этого времени он был на учете спецслужб, и сотрудничал со Службой госбезопасности.



В то же время Малхаз Мачаликашвили отрицает какую-либо связь с Бесланом Лордановым, и заявляет, что никогда не видел Лорданова на акции.

















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