Известны составы команд на матч между сборными ветеранов Украины и Грузии

13.06.2018 14:59 16 июня на "Арене Львов" состоится матч между сборными легенд футбола Украины и Грузии.



Стало известно кто из бывших звезд футбола выйдет на газон львовского стаиону.



Состав сборной Украины: Анатолий Демьяненко, Владимир Лозинский, Олег Собуцкий, Мирон Маркевич, Сергей Нагорняк, Василий Рац, Владимир Езерский, Виталий Рева, Богдан Шершун, Олег Шелаев, Сергей Федоров, Виталий Косовский, Эдуард Цихмейструк, Владислав Ващук, Юрий Максимов Сергей Ковалец, Сергей Попов, Вячеслав Шевчук, Олег Венглинский, Виталий Самойлов, Андрей Оксимец.



Грузинская сборная приезжает в таком составе: Ираклий Зоидзе, Йосеб Гришикашвили, Георги Гахокидзе, Алеко Амисулашвили, Леван Силагадзе, Гоча Джамарули, Георгий Чихрадзе, Леван Хомерики, Заза Джанашия, Давид Джанашия, Зураб Ионанидзе, Георги Ревазишвили, Леван Цкитишвили, Михеил Мазиашвили, Давид Сирадзе, Павел Хоргуашвили, Вахтанг Тамазашвили, Михеил Джишкариани, Темур Лордткипанидзе, Георги Немсадзе, Виталий Дараселия, Реваз Дзодзуашвили, Александр Чивадзе, Леван Кобиашвили, Давид Муджири, Хлабустови, Телия, Чумбуридзе, Александр Иашвили.



Главные тренеры команд - Анатолий Демьяненко и Александр Чивадзе.



Начало матча в 18:30. Вход на стадион - свободный.















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