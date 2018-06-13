Жители Чиатура объявили голодовку с требованием отставки полицейских

13.06.2018 16:33 Девятый день подряд жители города Чиатура Петр Иванов, Леван Масхарашвили и Бека Чумбуридзе проводят голодовку с требованием отставки начальника районного управления полиции города Лаши Чхитуридзе и его заместителя Михаила Гигаури.



Трое молодых людей зашили себе рты и проводят акцию протеста в палатке у административного здания районного управления полиции Чиатура.



Голодающие утверждают, что 26 мая полицейские, среди которых был и заместитель начальника районного управления полиции, незаконно задержали их друзей и применили к ним силу. По их словам, полицейские угрожали им оружием и во время задержания нанесли им словесные оскорбления.



После выплаты штрафа были освобождены все задержанные, кроме одного — он находится в предварительном заключении.



«Мы требуем, чтобы подобные задержания не повторялись и чтобы Чхитуридзе и Гигаури уволились. Самое главное, должны освободить задержанного», — сказал голодающий Чумбуридзе в интервью телекомпании «Имеди».

На акцию отреагировало и МВД Грузии. В официальном заявлении ведомство подчеркивает, что форма протеста и претензии родственников и друзей обвиняемого являются неприемлемыми, так как дело находится на рассмотрении в суде и улики говорят о его виновности.



МВД отмечает, что 26 мая Михаил Гигаури, а также инспектор-следователь Вепхвия Шекиладзе находились при исполнении и проводили обход, во время которого на улице встретили семерых молодых людей. Возникла ссора и потасовка с полицией, после которой все ее участники были задержаны. По данным МВД, один из задержанных, 30-летний ранее неоднократно судимый, в том числе и за попытку убийства парень, оказал сопротивление полиции, в частности, ударил Гигаури по лицу.



Ему предъявили обвинение по статье «сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти», что наказывается штрафом или ограничением свободы сроком до 3 лет, либо лишением свободы сроком от 2 до 5 лет.



По данным МВД, о нападении обвиняемого на полицейского говорят улики. Это протоколы осмотра места происшествия, поврежденная одежда, а также показания самих полицейских и других участников потасовки, а также осмотр телефона одного из задержанных.



Что же касается остальных задержанных, то их вскоре выпустили, оштрафовав на 100 лари (около 40 долларов) и 300 лари (около120 долларов).



«Прокуратура уже начала следствие в связи с обвинениями. По делу ведет расследование и Генеральная инспекция МВД. Если будет доказано, что со стороны полицейских имело место превышение полномочий, МВД проявит соответствующую реакцию», — сказано в заявлении.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

