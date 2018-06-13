В торговом центре Рухи у оккупационной линии пройдет фестиваль «Дорога к единству 2018»

13.06.2018 17:45 В торговом центре Рухи у оккупационной линии пройдет фестиваль «Дорога к единству 2018». Информацию распространяет Партнерский фонд.



В рамках фестиваля пройдут спортивно-культурные мероприятия, участие примут известные музыкальные группы и исполнители, состоится прямая трансляция матчей Чемпионата мира по футболу, а также грандиозные представления для детей, фестиваль пива и т.д.



Фестиваль продлится до 15 июля.















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