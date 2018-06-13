|
|
В торговом центре Рухи у оккупационной линии пройдет фестиваль «Дорога к единству 2018»
13.06.2018 17:45
В торговом центре Рухи у оккупационной линии пройдет фестиваль «Дорога к единству 2018». Информацию распространяет Партнерский фонд.
В рамках фестиваля пройдут спортивно-культурные мероприятия, участие примут известные музыкальные группы и исполнители, состоится прямая трансляция матчей Чемпионата мира по футболу, а также грандиозные представления для детей, фестиваль пива и т.д.
Фестиваль продлится до 15 июля.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна