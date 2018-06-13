Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике

13.06.2018 17:56 США, Канада и Мексика будут хозяевами чемпионата мира по футболу 2026 года. Соответствующее решение было принято на конгрессе ФИФА в столице России Москве.



Заявку этих трех стран поддержали 134 голосами, одновременно 65 членов ФИФА выступили за кандидатуру Марокко. Еще один участник конгресса не отдал свой голос за одну из заявок.



Чемпионат мира 2018 года пройдет в России, он начнется 14 июня. Следующий мундиаль – в 2022 году – примет Катар.















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