Каждый пятый москвич желает эмигрировать

14.06.2018 10:36



Два опроса общественного мнения — в Москве и в целом по стране — показали разное отношение к выезду за рубеж жителей столицы и регионов. Москвичи вдвое чаще бывают за границей, имеют загранпаспорта и открытые визы и в большей степени настроены жить и работать в другой стране, показало исследование «Левада-центра» (есть в распоряжении Дождя).



Лишь у четверти россиян есть действующий загранпаспорт, и только треть граждан хотя бы раз бывали за границей, показал опрос 1600 человек в 52 регионах (проводился 20-24 апреля). Открытая виза для въезда в другую страну есть у 9% россиян.



В Москве (опрос 512 горожан проводился 20 апреля — 3 мая) ситуации иная. Загранпаспорт имеют более половины жителей столицы (56%), побывали за рубежом две три москвичей, а открытую визу имеют 20%. За последний год за границей побывал каждый четвертый москвич — и только каждый десятый респондент в целом по России.



Расслоение еще существеннее при сравнении социальных групп: возможность получить опыт пребывания в другой стране в разы меньше у малообразованных и малообеспеченных людей, отмечают социологи. Разница между респондентами с высшим образованием и без него достигает четырех раз, между бедными и состоятельными россиянами — пяти раз, между москвичами и жителями сельских районов — восьми раз.



В последний год приоритетные маршруты для россиян — Турция, Таиланд, Греция, Италия и Испания. Для москвичей — Турция, Испания, Италия, Кипр и Таиланд.



Желание переехать за границу на постоянное место жительство у россиян после присоединения Крыма убавилось. В 2011-2013 годах его в той или иной степени выражали 20-22% граждан, в 2014 году эмигрировать были бы не против 17%, в 2017-м — 15%. При этом твердо настроены на отъезд лишь 3%.



В Москве и здесь ситуация иная: определенно хотят покинуть родину насовсем 7% жителей столицы, 11% ответили на этот вопрос «скорее да», еще 2% затруднились с ответом. У многих москвичей перед глазами свежие примеры отъезда: более четверти жителей столицы (26%) имеют родных или знакомых, которые за последние два-три года уехали на ПМЖ в другую страну. Если сравнивать москвичей с жителями небольших городов и сельской местности, то желание уехать в столице выражают вдвое больше опрошенных.



Как отмечают социологи «Левада-центра», желание уехать за границу чаще выражают представители самой молодой возрастной группы (в три раза чаще по сравнению с пожилыми) и состоятельные респонденты (в два раза чаще по сравнению с малоимущими).





ТВ "Дождь"











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