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Сотрудник Службы государственной охраны Ираклий Ростомашвили стал рекондсменом Гиннеса


14.06.2018   11:28
Сотрудник Специальной службы государственной охраны Грузии Ираклий Ростомашвили установил мировой рекорд по отжиманиям от пола с грузом и зафиксировал лучший на планете результат в книге Гиннеса.

13 июня, 27-летний Ираклий Ростомашвили, в рекордном выступлении, которое проводилось на базе учебного Центра специальной службы государственной охраны, за 1 минуту сделал 49 отжиманий от пола имея на спине рюкзак весом 45,6 килограмм, что стало новым мировым рекордом.

Новый рекорд Ростомашвили зафиксировала Федерация рекордов Грузии. Результат, показанный грузинским рекордсменом, официально будет отправлен в офис мировых рекордов Гиннеса.

Примечательно, что предыдущие рекорды по отжиманиям с таким же грузом принадлежали американцу Рону Куперу (45 отжиманий) и норвежцу Сверу Диесену (40 отжиманий).

Организаторами рекордного выступления Ираклия Ростомашвили стали Специальная служба государственной охраны Грузии и Федерация рекордов Грузии, поддержку осуществило министерство культуры и спорта Грузии.






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