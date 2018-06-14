Беженцы попытались ворваться в управление по беженцам Самегрело-Земо Сванети

14.06.2018 12:16 Часть беженцев, которые у Управления по делам беженцев Самегрело-Земо Сванети проводили акции, пропустили для встречи с представителями министерства. За этим решением последовал протест участников акции, они попытались ворваться в управление, но правоохранители не дали им эту возможность.



В эти минуты представители министерства индивидуально встречаются с частью беженцев.



По словам руководителя департамента по изучению вопросов беженцев Мурада Аблотия, встреча с вынужденно перемещенными лицами продолжается.



"Мы индивидуально встречаемся с ними. Встречи будут продолжаться столько, сколько надо. Как известно, заявку в целом внесли до 6 000 беженцев, а количество квартир было 240. Находящимся здесь людям не хватило очков. В будущем году эти люди обязательно будут удовлетворены жилой площадью"- заявил Мурад Аблотия.

















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