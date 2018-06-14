В Германии покончил жизнь самоубийством гражданин Грузии, просивший статус беженца

14.06.2018 17:50 В немецком городе Бюрен покончил жизнь самоубийством 41-летний гражданин Грузии. По информации ассоциации «Hilfe für Menschen», трагический инцидент произошел в понедельник.



Согласно сообщению, мужчина, который сдался в Германии в статусе беженца, испытывал психические проблемы и нуждался в прохождении обязательного лечения в медицинском учреждении. Однако, его содержали в одиночной камере депортационного центра.



Депортационному центру было известно о его состояния здоровья. Также существовало заключение о нецелесообразности путешествия для этого человека.



Примечательно, что ассоциация «Hilfe für Menschen» и раньше критиковала центр депортации Бюрена за ненадлежащее отношение к людям, и требовала упразднения одиночных камер. Согласно существующей информации, в центре осуществляется строгий контроль над задержанными. Надсмотрщики проверяют задержанных в камерах каждые 15 минут.















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