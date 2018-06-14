|
|
В Германии покончил жизнь самоубийством гражданин Грузии, просивший статус беженца
14.06.2018 17:50
В немецком городе Бюрен покончил жизнь самоубийством 41-летний гражданин Грузии. По информации ассоциации «Hilfe für Menschen», трагический инцидент произошел в понедельник.
Согласно сообщению, мужчина, который сдался в Германии в статусе беженца, испытывал психические проблемы и нуждался в прохождении обязательного лечения в медицинском учреждении. Однако, его содержали в одиночной камере депортационного центра.
Депортационному центру было известно о его состояния здоровья. Также существовало заключение о нецелесообразности путешествия для этого человека.
Примечательно, что ассоциация «Hilfe für Menschen» и раньше критиковала центр депортации Бюрена за ненадлежащее отношение к людям, и требовала упразднения одиночных камер. Согласно существующей информации, в центре осуществляется строгий контроль над задержанными. Надсмотрщики проверяют задержанных в камерах каждые 15 минут.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна