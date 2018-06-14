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В Батуми иностранец убил ребенка знакомых и сдался полиции


14.06.2018   18:05
В Батуми до смерти избили ребенка в возрасте 4 лет. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Трагический случай произошел накануне. Известно, что побои ребенку нанес знакомый его родителей. Об этом сообщает сегодня местное издание «Батумелеби».

Побывавшие на месте врачи неотложной помощи заявляют, что сам обвиняемый принес тело погибшего ребенка к отделению полиции.

Согласно официальным данным, обвиняемый задержан. Расследование началось по статье 109 – «умышленное убийство». Обвиняемому грозит заключение от 13 до 17 лет.

По информации «Батумелеби», ни убитый ребенок, ни обвиняемый не являются гражданами Грузии.






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