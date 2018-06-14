Правозащитники опубликовали к ЧМ-2018 список из 158 российских политзаключенных

14.06.2018 20:52 В России 14 июня начался чемпионату мира по футболу FIFA — 2018. Как сообщил Каспаров.Ru Правозащитный центр "Мемориал", пока болельщики со всего мира заполняют трибуны стадионов, в российских тюрьмах остаются сотни политзаключенных.



В списках политзаключенных 158 человек: 50 из них включены в общий список, 108 — в список лишенных свободы в связи с реализацией права на свободу вероисповедания.



Это не только те, к чьим судьбам уже приковано внимание мировой общественности, как, например, украинский режиссер Олег Сенцов, объявивший в голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, или известный чеченский правозащитник, глава грозненского представительства ПЦ "Мемориал" Оюб Титиев, но и другие арестованные, о ком рассказать миру не менее важно.



Списки заведомо неполны: в них только люди, по делам которых правозащитникам удалось собрать и проанализировать достаточно материалов, чтобы сделать вывод о политически мотивированном и незаконном характере их уголовного преследования.



За три месяца, прошедших с 1 марта — момента публикации предыдущих списков, число политзаключенных выросло на 15 человек.



Из общего списка на свободу вышли фигурант "дела 26 марта" Дмитрий Борисов, ставропольский жилищный активист Иван Барыляк и московский гражданский активист Марк Гальперин. За то же время список пополнили граждане Украины Александр Шумков и Николай Дадеу, обвиненные в членстве в запрещенном в РФ "Правом секторе", политтехнолог Петр Милосердов, коломенский активист Валентин Соколов, приморский активист Дмитрий Третьяков, а также Роман Марьян и Вячеслав Шатровский, обвиняемые по событиям 5 ноября 2017 года.



Список преследуемых в связи с реализацией права на свободу вероисповедания и религиозной принадлежностью вырос с 97 до 108 человек.



Большинство из них обвиняется в участии в организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", без всяких оснований объявленной в России террористической, — это осужденные в Москве и Башкортостане Айдар Айдарбеков, Радик Имангулов, Сухроб Иронов, Мирзобаховаддин Курбонов, Наиль Миниахметов, Акмалчон Нумончонов, Максим Пуйгин, Наимджон Ходжаев, Альберт Шафиев и обвиняемый по подобному делу крымско-татарский активист Нариман Мемедеминов. В список попал свидетель Иеговы — арестованный в апреле 2018 года уфимец Анатолий Вилиткевич.



Общее количество свидетелей Иеговы, взятых под стражу, уже составляет 17 человек, правозащитники ожидают материалы по их делам, чтобы приступить к их изучению.















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