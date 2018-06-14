Metro: приехавший в РФ на ЧМ-2018 британец лишился денег, а француз стал инвалидом

14.06.2018 20:59 Западные СМИ продолжают собирать истории о нападениях на иностранных болельщиков, приехавших на чемпионат мира по футболу в Россию. По данным издания Metro, в числе жертв оказались болельщик из Великобритании - он был ограблен в Москве, а также два французских туриста, которые являются гомосексуалами.



Нападение на британца, как утверждается, произошло в понедельник, 11 июня. Его ограбили пятеро мужчин. Злоумышленники силой вынудили его снять деньги в банкомате и отдать им. При этом, сколько именно было украдено, установить пока не удалось. Дело в том, что в момент ограбления иностранец был сильно пьян. В отчете полиции сказано, что пострадавший "не знает, сколько денег похищено, или не может объяснить". Для продолжения расследования к делу привлечен переводчик.



Другой инцидент произошел еще раньше - в субботу, 9 июня, в Санкт-Петербурге. Там пара французских геев подверглась нападению двух мужчин. В результате избиения пострадавшие получили серьезные травмы. Один из них, по данным СМИ, стал инвалидом.



Оба нападавших уже задержаны. Ими оказались выходцы из Дагестана - 25-летний Исмет Гайдамов и 24-летний Расул Магомедов.



Отметим, что 14 июня полиция задержала возле Красной площади британского ЛГБТ-активиста Питера Тэтчелла. Мужчина держал перед собой плакат с надписью против гомофобии в РФ.



Накануне ЧМ-2018 издание The Washington Post задалось вопросом, "может ли Россия с ее историей расистских нападений и с ее футбольными хулиганами проявить радушие на ЧМ". В статье, переведенной сайтом InoPressa, отмечается, что, по мнению властей РФ, проблемы расизма в столице нет. Однако "в последние несколько дней сообщества российских футбольных фанатов в соцсетях наполнились насмешками и враждебными высказываниями в отношении меньшинств и команд, которые будут противниками российской сборной".















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