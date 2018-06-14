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Общественные организации Восточного партнерства поддержали политический бойкот ЧМ в России
14.06.2018 22:50
Руководящий комитет Форума гражданского общества Восточного партнерства призвал правительства стран-членов ЕС и Восточного партнерства бойкотировать чемпионат мира по футболу-2018 на политическом уровне.
Соответствующее заявление комитет принял по инициативе Украинской национальной платформы.
Как говорится в заявлении, в этом году чемпионат пройдет в государстве, которое системно совершает действия, подрывающие систему международного права и создающие угрозу безопасности Европы.
"Россия нарушает территориальную целостность других стран, права человека, распространяет пропаганду и сеет раздор за пределами своих границ. Поэтому Руководящий комитет Форума гражданского общества Восточного партнерства призвал правительства стран-членов ЕС и Восточного партнерства бойкотировать Чемпионат мира по футболу-2018 на политическом уровне", - говорится в заявлении.
Также этим заявлением Руководящий комитет привлекает внимание к голодовке Олега Сенцова, украинского режиссера, незаконно заключенного российскими властями на 20 лет.
Члены Руководящего комитета призвали институты ЕС и правительства европейских стран всеми возможными легитимными средствами давить на Россию с требованием удовлетворить требование Олега Сенцова и отпустить на волю украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах по политическим обвинениям.
Также они обратились с просьбой продолжать давление на Российскую Федерацию с требованием допустить к украинским политическим заключенным в оккупированном Крыму и России украинских и иностранных врачей.
Напомним, церемонию открытия чемпионата мира по футболу в Москве не посетит ни один лидер стран Запада.
Официально известно, что приедут лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси (эти три страны входят в Восточное партнерство), Боливии, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Молдовы, Панамы, Парагвая, Руанды, Саудовской Аравии, Таджикистана и Узбекистана.
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