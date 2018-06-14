У абхазской линии российской оккупации проходит фестиваль «Дорога к единству – Рухи 2018»

14.06.2018 22:59 В торговом центре в Рухи начался спортивно-культурный фестиваль «Дорога к единству – Рухи 2018».



Фестиваль открылся 2.5 километровым марафоном, в котором участвовали до 500 молодых людей, в том числе и из оккупированной Абхазии.



Победителей денежными призами наградил исполнительный директор Партнерского фонда Давид Саганелидзе, а памятные кубки и медали – губернатор Самегрело-Земо Сванети Леван Шония и мэр Зугдиди Лаша Гогия.



К участникам фестиваля обратился исполнительный директор Партнерского фонда Давид Саганелидзе.



«Я рад, что фестиваль «Дорога к единству – Рухи 2018» проходит в 600 метрах от Ингурского моста, именно в торговом центре Рухи. Этот фестиваль будет разнообразным, будет способствовать активности региона, развитию торгового центра Рухи, регионального хаба и передвижению населения, проживающего в Абхазском регионе, вдоль разделительной линии, в рамках мирной инициативы правительства», — заявил Саганелидзе.



Саганелидзе отметил, что фестиваль станет традиционным и будет проходить каждый год.



По словам губернатора Самегрело-Земо Сванети Левана Шония, фестиваль будет способствовать популяризации здорового образа жизни.



«Вместо анонсированного одного месяца фестиваль будет длиться все лето», — заявил Леван Шония.



В рамках фестиваля состоятся концерты разных групп и исполнителей и спортивные соревнования.



У любителей футбола будет возможность следить за Чемпионатом мира на большом экране.



Организаторы фестиваля: торговый центр Рухи, краевая администрация Самегрело-Земо Сванети и мэрия Зугдидского муниципалитета.















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