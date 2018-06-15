«Дата Туташхиа» будет издан на немецком языке

15.06.2018 12:39 Известный роман Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа» будет доступен для немецких читателей в ближайшем будущем. По информации Национального центра грузинской книги, произведение будет издано издательством Alfred Kröner Verlag.



Кристиан Лихтенфельд уже работает над переводом романа.



Известное грузинское произведение «Дата Туташхиа» было написано в 70-ые годы 20 века. Главный герой романа — абрек Дата Туташхиа, которого на протяжение жизни преследует царская полиция. Его двоюродный брат Мушни Зарандиа делает иной выбор, и становится чиновником полиции. Роман развивается вокруг сложных отношений этих двух людей. История построена на острых ситуациях и затрагивает многие этические проблемы.















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