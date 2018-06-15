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В Грузии 19 июня отметят День отца


15.06.2018   14:16
В Грузии 19 июня отметят Международный день отцов. Об этом сообщили в грузинском офисе Фонда ООН в области народонаселения.

В Тбилиси праздничные мероприятия пройдут в парке «Мзиури». Вечер начнется в 19:00 с представления Театра юного зрителя. Актеры покажут «Шоу в сказочной стране».
К празднованию Дня отца присоединяться многие неправительственные и международные организации, а также частные компании.

Примечательно, что впервые День отца отметят в Кахетии – в городе Телави, и в Самегрело – в городе Зугдиди.

В Телави в книжном магазине «Библиус» 19 июня запланирована встреча читателей с грузинским писателем и гражданским активистом Торесом Мосе. Там же будут читать книгу «Колыбельная для Лили» Александра Лорткипанидзе. В Зугдиди с этой книгой детей будет знакомить писатель Звиад Кварацхелия. Встреча пройдет в главном зале Зугдидской библиотеки.

Впервые День отца отметили в Грузии в 2016 году. Инициатива принадлежит грузинскому офису Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и организации We Care.

День отца в Грузии — часть глобальной кампании за равноправие в семье. Инициаторы проведения праздника считают, что поощрение мужчин, как заботливых отцов, будет способствовать семейному благополучию.






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