В Грузии 19 июня отметят День отца

15.06.2018 14:16 В Грузии 19 июня отметят Международный день отцов. Об этом сообщили в грузинском офисе Фонда ООН в области народонаселения.



В Тбилиси праздничные мероприятия пройдут в парке «Мзиури». Вечер начнется в 19:00 с представления Театра юного зрителя. Актеры покажут «Шоу в сказочной стране».

К празднованию Дня отца присоединяться многие неправительственные и международные организации, а также частные компании.



Примечательно, что впервые День отца отметят в Кахетии – в городе Телави, и в Самегрело – в городе Зугдиди.



В Телави в книжном магазине «Библиус» 19 июня запланирована встреча читателей с грузинским писателем и гражданским активистом Торесом Мосе. Там же будут читать книгу «Колыбельная для Лили» Александра Лорткипанидзе. В Зугдиди с этой книгой детей будет знакомить писатель Звиад Кварацхелия. Встреча пройдет в главном зале Зугдидской библиотеки.



Впервые День отца отметили в Грузии в 2016 году. Инициатива принадлежит грузинскому офису Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и организации We Care.



День отца в Грузии — часть глобальной кампании за равноправие в семье. Инициаторы проведения праздника считают, что поощрение мужчин, как заботливых отцов, будет способствовать семейному благополучию.















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