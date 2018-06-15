В школах Грузии начались летние каникулы

15.06.2018 14:27 В государственных школах Грузии для учеников 2-11 классов сегодня начались летние каникулы. Отдыхать учащиеся будут до 15 сентября.



Согласно приказу Минобразования Грузии, если 15 июня выпадает на выходной, то учеба завершается в первую пятницу до 15 июня. Если 15 сентября выпадает на выходной, учебный процесс начинается в первый рабочий день после 15 сентября.

Для первоклассников учебный год завершился 27 мая, а для выпускников (12-й класс) – 20 мая. Если эти даты выпадают на выходные, то первоклассники заканчивают учебу в последний рабочий день до 27 мая, а выпускники — в последний рабочий день до 20 мая.



Зимние каникулы в Грузии начинаются 30 декабря и длятся до 15 января. Весенние — с 8 по 15 марта.



Выпускные школьные экзамены в Грузии уже завершились. В 2018 году их сдавали около 49 тысяч учеников. Не смогли сдать экзамены более 2,4 тысячи учеников. Большинство школьников, которые не смогли преодолеть минимальный барьер – это ученики 12 классов. Кроме того, среди нах оказались учащийся, которые не смогли сдать школьные экзамены в прошлом году.



Единые национальные экзамены, которые необходимы для поступления в вузы, будут сдавать более 40 тысяч абитуриентов. ЕНЭ начнутся 2 июля.















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