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Граждане Грузии могут посещать Черногорию без виз
15.06.2018 16:00
Для граждан Грузии заработало безвизовое сообщение с Черногорией.
В МИД Грузии сообщили, что сегодня вступило в силу изменение в законе о визовых процедурах Черногории, согласно которому с 15 июня 2018 года граждане Грузии могут без визы въезжать на территорию Черногории.
По их же информации, в условиях безвизового режима граждане Грузии могут без визы поехать на территорию Черногории, и находится в течение 90 дней за 180-дневный период.
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