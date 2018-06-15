Граждане Грузии могут посещать Черногорию без виз

15.06.2018 16:00 Для граждан Грузии заработало безвизовое сообщение с Черногорией.



В МИД Грузии сообщили, что сегодня вступило в силу изменение в законе о визовых процедурах Черногории, согласно которому с 15 июня 2018 года граждане Грузии могут без визы въезжать на территорию Черногории.



По их же информации, в условиях безвизового режима граждане Грузии могут без визы поехать на территорию Черногории, и находится в течение 90 дней за 180-дневный период.

















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