Эксперты из Грузии ознакомились с реставрацией собора Ошки в Турции

15.06.2018 16:47 Группа грузинских экспертов ознакомилась с результатами подготовительного этапа реставрационных работ в церкви Ошки в Турции (Эрзуруме), говорится в сообщении в министерстве культуры и спорта Грузии.



Ошкский кафедральный собор святого Иоанна Крестителя — грузинский православный собор, один из важнейших архитектурных и религиозных центров в исторической области Тао-Кларджети, первый из четырех Великих Кафедралов. Построен во второй половине X века, на сегодняшний день из всего монастырского ансамбля сохранены лишь кафедральный храм, семинария и малые церкви.



Работы по укреплению купола церкви начались в мае текущего года. На место из Грузии были отправлены архитекторы-реставраторы, археологи, искусствоведы и конструкторы.



"Подготовительный этап проекта реставрации Ошки, который турецкая сторона полностью обеспечивает при активной включенности грузинских специалистов, предусматривает полноценное изучение конструкционных частей монастыря и на основе соответствующих рекомендаций уже подготовку проектной документации", — говорится в сообщении Минкульта.



Предреставрационный этап содержит конструкционное укрепление горла купола церкви, которое турецкие реставраторы осуществят согласно переданным им грузинскими коллегами проекту c помощью силовых подмостей. В рамках обозначенных работ это был первый визит грузинских экспертов. На следующем этапе они активно включатся и будут наблюдать за процессом.



Турецкие специалисты возьмут на себя оснащение всей поверхности монастыря сверхчувствительными детекторами. Основываясь на полученных из этих датчиков цифровых данных будет определена регрессивная динамика всех трещин конструкций Ошкского собора, а также установлены реальные причины их возникновения и уровень прогресса.



Результаты исследования будут изучены группой экспертов в Стамбуле, после чего на основе методологических рекомендаций будет подготовлен план полномасштабной реставрации памятника и его проектная документация.





Сообщается, что в рамках подготовительного этапа на территории монастыря Ошки будут проведены и геологические исследования. В эти процессы также будет включена группа исследователей из Грузии.



На данном этапе работа турецких специалистов оценена грузинскими коллегами как квалифицированная, отмечают в ведомстве.



Примечательно, что по приглашению турецкой стороны в провинции Эрзурум находились чрезвычайный и уполномоченный посол Грузии в Турции Ираклий Коплатадзе и советник посла Диана Малазония, при активном сотрудничестве которых и осуществилось своевременное включение грузинских специалистов в процесс реставрации Ошкшского монастыря.



Грузия и Турция 23 мая 2017 года оформили соглашение о сотрудничестве в сфере культуры на 2017-2018 годы. Согласно документу, стороны отреставрируют памятники османского наследия, существующие на территории Грузии, и памятники грузинского наследия, расположенные на территории Турецкой республики. Они также обеспечат сотрудничество компетентных органов и создание совместной рабочей группы.















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