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В Грузии ужесточают правила организации школьных экскурсий


15.06.2018   16:52
В Грузии ужесточают правила организации школьных экскурсий. Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель министра образования и науки Грузии Лия Гигаури.

Связанные со школьными экскурсиями регуляции Минобразования решило задействовать из-за недавних трагических событий. 9 июня микроавтобус со школьниками из Тбилиси упал в ущелье. Страшная авария произошла на перевале Гомбори в Кахетии, когда шестиклассники и их родители ехали на экскурсию. Тогда погибли четверо человек, в том числе один несовершеннолетний.

В Минобразования отмечают, что придают школьным экскурсиям большое значение, как важному компоненту образовательного процесса. Соответственно, ведомство продолжит различные программы в этом направлении. Одновременно нормы безопасности усилятся.

Теперь школы обязаны будут потребовать от транспортной компании документы о квалификации водителя. Кроме того, администрации школ должны будут получить подтверждение о технической исправности транспорта, на котором будут перевозить детей.

В том случае, если родители организуют экскурсию самостоятельно, школа обязательно должна быть проинформирована о поездке. Теперь экскурсантов также должен будет сопровождать человек, который прошел курс оказания первой медицинской помощи.

На сегодняшний день рекомендации по экскурсиям распространяются на частные, государственные, спортивные и другие образовательные учреждения. Они не касаются экскурсий, организованных вне школы.

Новости-Грузия





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