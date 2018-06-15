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В Грузии ужесточают правила организации школьных экскурсий
15.06.2018 16:52
В Грузии ужесточают правила организации школьных экскурсий. Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель министра образования и науки Грузии Лия Гигаури.
Связанные со школьными экскурсиями регуляции Минобразования решило задействовать из-за недавних трагических событий. 9 июня микроавтобус со школьниками из Тбилиси упал в ущелье. Страшная авария произошла на перевале Гомбори в Кахетии, когда шестиклассники и их родители ехали на экскурсию. Тогда погибли четверо человек, в том числе один несовершеннолетний.
В Минобразования отмечают, что придают школьным экскурсиям большое значение, как важному компоненту образовательного процесса. Соответственно, ведомство продолжит различные программы в этом направлении. Одновременно нормы безопасности усилятся.
Теперь школы обязаны будут потребовать от транспортной компании документы о квалификации водителя. Кроме того, администрации школ должны будут получить подтверждение о технической исправности транспорта, на котором будут перевозить детей.
В том случае, если родители организуют экскурсию самостоятельно, школа обязательно должна быть проинформирована о поездке. Теперь экскурсантов также должен будет сопровождать человек, который прошел курс оказания первой медицинской помощи.
На сегодняшний день рекомендации по экскурсиям распространяются на частные, государственные, спортивные и другие образовательные учреждения. Они не касаются экскурсий, организованных вне школы.
Новости-Грузия
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