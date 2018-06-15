Убийство ребенка в Батуми — суд отправил в заключение гражданку Узбекистана

15.06.2018 20:42 Батумский городской суд отправил в предварительное заключение гражданку Узбекистана, обвиняемую в убийстве четырехлетнего ребенка.



Обвиняемая Сайрахон Мирбобоева была задержана 14 июня. Согласно данным прокуратуры, Мирбобоева приехала в Грузию 11 мая текущего года. Женщину приняла ее родственница, также гражданка Узбекистана, которая проживала в поселении у Батумского аэропорта.



Спустя некоторое время, родственница Мирбобоевой отправилась в Турцию. Через несколько дней она должна была вернуться в Батуми. Женщина попросила Мирбобоеву присмотреть за ее четырехлетней дочерью. На турецко-грузинской границе мать ребенка получила получил депортацию. Ее обязали вернуться в Узбекистан. До завершения всех процедур и решения сопутствующих вопросов, позаботиться о ребенке должна была Мирбобоев.



Вечером 13 июня Мирбобоева ножом нанесла ребенку смертельные ранения. После тело девочки она оставила у одного из полицейских участков в Батуми.



В ходе сегодняшнего судебного заседания Мирбобоева сама просила суд о предварительном заключении. При этом, обвиняемая воспользовалась правом на молчание и отказалась давать признательные показания.



Казенный адвокат, представлявший интересы обвиняемой, также ходатайствовал о заключении женщины на время следствия. Защита указала, что в том случае, если суд отпустит Мирбобоеву под залог, мать ребенка может попытаться расправиться с ней.



Суд счел эти заявления целесообразными, одновременно согласившись с позицией стороны обвинения. Таким образом, суд избрал в качестве меры пресечения Мирбобоевой заключение.



Следствие по делу продолжается. Очередное заседание суда назначено на 7 августа. В случае признания Мирбобоевой виновной, ей грозит от 12 до 19 лет лишения свободы.















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