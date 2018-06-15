Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ряд храмов Грузии получили статус памятников культурного наследия


15.06.2018   21:35
Старинная церковь в городе Мцхета (регион Мцхета-Мтианети) обрела статус недвижимого памятника культурного наследия. Соответствующее распоряжение подписано генеральным директором Национального агентства защиты культурного наследия Николозом Антидзе, сообщает Heritagesites.ge.

Церковь зального типа (6,37×4,63 м) расположена на окраине древней столицы Грузии, на левом берегу Куры. Она сооружена из колотого камня и булыжников, перекрыта черепицей. В строении использован также кирпич (в дугообразных конструкциях окон). Вход в храм с южной стороны. В глубокой полукруглой апсиде обустроено шесть ниш. Зал церкви квадратный, согласно архитектурному плану. В западной и восточной стенах по одному окну. Стены поддерживают опорные дуги.

Местные жители издавна связывают церковь Мгалоблианткари с именем святого Георгия.



Кроме того, статус недвижимого памятника культурного наследия присвоен датируемой XIX веком церкви в селении Баланта Боржомского муниципалитета. Церковь зального типа расположена в самом селении и сооружена из колотого камня. По углам использованы обработанные красные камни. Вход в церковь с западной стороны, он имеет дугообразную форму.

На фасаде храма профилированы капители, типичные для стиля церковного зодчества в южногрузинском регионе Джавахети XIX века.

На восточной и западной стене – по одному, а на северной и южной – по два дугообразных окна.

На западной стороне храма, на кровле, на четырёх столбах установлена колокольня. Храм перекрыт жестью. Пол церкви облицован жестью. В церкви – монументальный каменный крест. По периметру храм окружён каменной оградой.

Церковь селения Баланта отвечает следующим характерным для присвоения статуса памятника культурного наследия критериям: древность, архитектурная форма и детали, монументальный каменный крест и иконостас, выполненные на высоком художественном уровне.


Также статус недвижимого памятника культурного наследия получила датируемая 60-ми годами XIX века церковь святого Георгия в селении Чихарула Боржомского муниципалитета. Предположительно, церковь возведена на руинах древнего храма, на одноступенчатом цоколе.

Материалом для строительства послужил серый и желтоватый тёсаный базальт. В рядах постройки встречается и красный камень. Звонница имеет форму полукружия.

Над входом – рельефное изображение креста. Это же изображение встречается и над окном восточной стены.

Кровля зальной части храма покрыта жестью.

С востока – двухступенчатая дугообразная абсида (арка). С северной её стороны – дугообразная ниша.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Кандидат в премьер-министры встретился с президентом АБР
Приоритеты кандидата в премьеры – образование и инновации
В первом квартале 2018 года продажи недвижимости составили 27 496 единиц
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
16 стран, проголосовавших против возвращения беженцев в Абхазию и Цхинвали
Вануату и Тувалу поддержали инициированную Грузией в ООН резолюции
Населению оккупированного Гальского района предлагают бесплатные курсы абхазского языка
Более 400 российских туристов купили путевки в Абхазию через поддельные сайты
Два жителя Абхазии осуждены за убийство российского туриста
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Правящее большинство уже представило президенту выбранную на пост премьера кандидатуру Мамуки Бахтадзе
Чугошвили: Европарламент принял историческое решение
В Кобулети убит начальник одного из полицейских управлений
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна