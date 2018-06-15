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Ряд храмов Грузии получили статус памятников культурного наследия
15.06.2018 21:35
Старинная церковь в городе Мцхета (регион Мцхета-Мтианети) обрела статус недвижимого памятника культурного наследия. Соответствующее распоряжение подписано генеральным директором Национального агентства защиты культурного наследия Николозом Антидзе, сообщает Heritagesites.ge.
Церковь зального типа (6,37×4,63 м) расположена на окраине древней столицы Грузии, на левом берегу Куры. Она сооружена из колотого камня и булыжников, перекрыта черепицей. В строении использован также кирпич (в дугообразных конструкциях окон). Вход в храм с южной стороны. В глубокой полукруглой апсиде обустроено шесть ниш. Зал церкви квадратный, согласно архитектурному плану. В западной и восточной стенах по одному окну. Стены поддерживают опорные дуги.
Местные жители издавна связывают церковь Мгалоблианткари с именем святого Георгия.
Кроме того, статус недвижимого памятника культурного наследия присвоен датируемой XIX веком церкви в селении Баланта Боржомского муниципалитета. Церковь зального типа расположена в самом селении и сооружена из колотого камня. По углам использованы обработанные красные камни. Вход в церковь с западной стороны, он имеет дугообразную форму.
На фасаде храма профилированы капители, типичные для стиля церковного зодчества в южногрузинском регионе Джавахети XIX века.
На восточной и западной стене – по одному, а на северной и южной – по два дугообразных окна.
На западной стороне храма, на кровле, на четырёх столбах установлена колокольня. Храм перекрыт жестью. Пол церкви облицован жестью. В церкви – монументальный каменный крест. По периметру храм окружён каменной оградой.
Церковь селения Баланта отвечает следующим характерным для присвоения статуса памятника культурного наследия критериям: древность, архитектурная форма и детали, монументальный каменный крест и иконостас, выполненные на высоком художественном уровне.
Также статус недвижимого памятника культурного наследия получила датируемая 60-ми годами XIX века церковь святого Георгия в селении Чихарула Боржомского муниципалитета. Предположительно, церковь возведена на руинах древнего храма, на одноступенчатом цоколе.
Материалом для строительства послужил серый и желтоватый тёсаный базальт. В рядах постройки встречается и красный камень. Звонница имеет форму полукружия.
Над входом – рельефное изображение креста. Это же изображение встречается и над окном восточной стены.
Кровля зальной части храма покрыта жестью.
С востока – двухступенчатая дугообразная абсида (арка). С северной её стороны – дугообразная ниша.
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