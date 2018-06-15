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В Панкиси столкнулись сторонники и противники Кадырова
15.06.2018 21:36
Появление двух автомобилей с российскими номерами, украшенных флагами Чечни и портретами Ахмата Кадырова, в пятницу привели к напряженности в Панкисском ущелье Грузии. Местным властям пришлось вызывать спецназ, передает сайт газеты "Взгляд".
Напряженность возникла в селах Дуиси и Биркиани, где компактно, как во всем регионе, исторически проживают несколько тысяч этнических чеченцев-кистинцев.
В интервью телекомпании "Рустави-2" они рассказали о том, что появление машин, пассажиры которых выкрикивали "Ахмат-силен!", вызвала у них озлобленность.
С машин были сорваны флаги и портреты. Начались словесные оскорбления и физические стычки, сообщает телекомпания.
"Правоохранители пресекли напряженную ситуацию и в селе на данный момент спокойствие. С целью избежания осложнения ситуации, в отделении полиции Ахмета находилось две группы департамента по особым поручениям. К этому времени сотрудники ДОП покинули Ахмета", - заявили "Первому каналу" Грузии в МВД страны.
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