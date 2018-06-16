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На андрогенную алопецию сегодня приходится 95% всех случаев облысения у мужчин


16.06.2018   10:14
Эксперты области трихологии представили результаты исследования на тему основных причин выпадения волос у мужчин. Так, согласно представленным данным, около 95% всех случаев облысения у представителей сильного пола приходится на андрогенную алопецию. При этом структура подверженных потере шевелюры людей существенно различается в зависимости от возрастных категорий. Если в тридцать лет с проблемой сталкивается лишь треть мужчин, то в пятьдесят лет – половина, а в восемьдесят лет – около 80%. При этом китайцы страдают от облысения вдвое реже кавказцев, а меньше всего чрезмерное выпадение волос преследует представителей негроидной расы.

В свете таких масштабов вопроса сегодня огромной популярностью пользуются современные способы восстановления шевелюры. К числу таковых относится трансплантация собственного биологического материала пациента, взятого с затылочной и височной частей головы. Если человек обратился к специалистам слишком поздно, приходится брать луковицы с груди, ног и других участков, где структура волос несколько отличается.

Для того чтобы узнать все про особенности пересадки волос у мужчин, сегодня можно воспользоваться официальными сайтами серьезных клиник. Здесь представлена информация о применяемых технологиях, основных этапах процедур и других важных моментах. Стоит отметить, что воспользоваться предложениями трихологов в этом направлении могут люди в возрасте от 18 до 70 лет. Слишком молодым пациентам проводить трансплантацию нерационально, а у тех, кто перешагнул семидесятилетний рубеж, наблюдается плохая приживаемость материала. В целом успех предприятия зависит от многих факторов, в числе которых присутствуют и качество имеющихся волос, объем донорской основы, степень подвижности кожи.

Воспользоваться преимуществами трансплантации могут практически все мужчины в выделенной возрастной категории, за исключением тех, кто имеет проблемы со свертываемостью крови, сахарный диабет, аллергические реакции на анестезию, высокое артериальное давление, вживленный кардиостимулятор. Также стоит предупредить врача о наличии различных кожных, хронических заболеваний. Таковые способны оказать существенное влияние на исход пересадки донорского материала.

Методы трансплантации подбираются сугубо индивидуально для каждого пациента. Может применяться комбинация нескольких вариантов.






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