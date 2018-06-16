На андрогенную алопецию сегодня приходится 95% всех случаев облысения у мужчин

16.06.2018 10:14



В свете таких масштабов вопроса сегодня огромной популярностью пользуются современные способы восстановления шевелюры. К числу таковых относится трансплантация собственного биологического материала пациента, взятого с затылочной и височной частей головы. Если человек обратился к специалистам слишком поздно, приходится брать луковицы с груди, ног и других участков, где структура волос несколько отличается.



Для того чтобы узнать все про



Воспользоваться преимуществами трансплантации могут практически все мужчины в выделенной возрастной категории, за исключением тех, кто имеет проблемы со свертываемостью крови, сахарный диабет, аллергические реакции на анестезию, высокое артериальное давление, вживленный кардиостимулятор. Также стоит предупредить врача о наличии различных кожных, хронических заболеваний. Таковые способны оказать существенное влияние на исход пересадки донорского материала.



Методы трансплантации подбираются сугубо индивидуально для каждого пациента. Может применяться комбинация нескольких вариантов.



Эксперты области трихологии представили результаты исследования на тему основных причин выпадения волос у мужчин. Так, согласно представленным данным, около 95% всех случаев облысения у представителей сильного пола приходится на андрогенную алопецию. При этом структура подверженных потере шевелюры людей существенно различается в зависимости от возрастных категорий. Если в тридцать лет с проблемой сталкивается лишь треть мужчин, то в пятьдесят лет – половина, а в восемьдесят лет – около 80%. При этом китайцы страдают от облысения вдвое реже кавказцев, а меньше всего чрезмерное выпадение волос преследует представителей негроидной расы.В свете таких масштабов вопроса сегодня огромной популярностью пользуются современные способы восстановления шевелюры. К числу таковых относится трансплантация собственного биологического материала пациента, взятого с затылочной и височной частей головы. Если человек обратился к специалистам слишком поздно, приходится брать луковицы с груди, ног и других участков, где структура волос несколько отличается.Для того чтобы узнать все про особенности пересадки волос у мужчин , сегодня можно воспользоваться официальными сайтами серьезных клиник. Здесь представлена информация о применяемых технологиях, основных этапах процедур и других важных моментах. Стоит отметить, что воспользоваться предложениями трихологов в этом направлении могут люди в возрасте от 18 до 70 лет. Слишком молодым пациентам проводить трансплантацию нерационально, а у тех, кто перешагнул семидесятилетний рубеж, наблюдается плохая приживаемость материала. В целом успех предприятия зависит от многих факторов, в числе которых присутствуют и качество имеющихся волос, объем донорской основы, степень подвижности кожи.Воспользоваться преимуществами трансплантации могут практически все мужчины в выделенной возрастной категории, за исключением тех, кто имеет проблемы со свертываемостью крови, сахарный диабет, аллергические реакции на анестезию, высокое артериальное давление, вживленный кардиостимулятор. Также стоит предупредить врача о наличии различных кожных, хронических заболеваний. Таковые способны оказать существенное влияние на исход пересадки донорского материала.Методы трансплантации подбираются сугубо индивидуально для каждого пациента. Может применяться комбинация нескольких вариантов.











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