Представитель Вселенской патриархии – Да благословит и усилит Господь грузинский народ, который является оплотом православия и христианства в регионе

17.06.2018 18:24 Да благословит и усилит Господь грузинский народ, который является оплотом православия и христианства в регионе, - с такими словами обратился представитель Вселенской патриархии, митрополит Эммануэль к Католикосу-Патриарху всея Грузии, Святейшему и Блаженнейшему Илие II.



Митрополит Эммануэль и митрополит Смирнский Варфоломей вместе с грузинским патриархом Илией II совершили службу в соборе Троицы в Тбилиси.



«Безмерно рады тому, что вместе с вами приняли участие в божественной литургии. Мы вам привезли братскую любовь Вселенского патриарха Варфоломея. Нам отрадно сотрудничество с вами по злободневным вопросам Церкви. Вселенская патриархия и Его Святейшество, Вселенский патриарх Варфоломей всегда рядом с вами во всех тех вопросах, в которых вашей Церкви нужна поддержка и помощь. Ваше Святейшество, всегда верьте и будьте уверены в том, что Вселенский патриарх и Вселенская патриархия всегда будут вашими помощниками, будут стоять рядом в начатых вами делах. Да благословит и усилит Господь грузинский народ, который является оплотом православия и христианства в регионе», – обратился митрополит к Илие II.

Cо своей стороны грузинский патриарх даровал гостям иконы.



«Мы счастливы, что сегодня вы находитесь вместе с нами. Сегодня была совершена священная служба в соборе Троицы, в которой мы упомянули всех патриархов и архиереев», - заявил Илия II.















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