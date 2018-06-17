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Молодежная сборная Грузии по регби обыграла Шотландию на чемпионате мира
17.06.2018 20:34
Молодежная сборная Грузии по регби (U-20) обыграла шотландских сверстников в заключительном матче чемпионата мира.
Драматическое противостояние завершилось со счетом 31:39 в пользу грузинской команды.
Завладеть игровым преимуществом подопечным Ильи Майсурадзе удалось только во второй половине матча. Первый тайм завершился со счетом 19:12 в пользу шотландской команды.
Благодаря этой победе молодежная сборная Грузии впервые в истории заняла девятое место на чемпионате мира.
Необходимо отметить, что в групповой стадии сборная выиграла три матча, оказавшись сильнее двух команд из «шести наций» — Ирландии и Шотландии. Таким образом, грузинская команда закрепила за собой место в элите мирового регби.
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