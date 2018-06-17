Молодежная сборная Грузии по регби обыграла Шотландию на чемпионате мира

17.06.2018 20:34 Молодежная сборная Грузии по регби (U-20) обыграла шотландских сверстников в заключительном матче чемпионата мира.



Драматическое противостояние завершилось со счетом 31:39 в пользу грузинской команды.



Завладеть игровым преимуществом подопечным Ильи Майсурадзе удалось только во второй половине матча. Первый тайм завершился со счетом 19:12 в пользу шотландской команды.

Благодаря этой победе молодежная сборная Грузии впервые в истории заняла девятое место на чемпионате мира.



Необходимо отметить, что в групповой стадии сборная выиграла три матча, оказавшись сильнее двух команд из «шести наций» — Ирландии и Шотландии. Таким образом, грузинская команда закрепила за собой место в элите мирового регби.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

