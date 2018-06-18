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Зрителей в Гори оскорбил спектакль тбилисского Театра королевского квартала


18.06.2018   11:06
Спектакль «Демоны», показанный в Гори актерами тбилисского Театра королевского квартала, стал причиной скандала. Прямо во время выступления зал покинули десятки зрителей. По данным Информационного центра Шида Картли, их оскорбили нецензурные выражения и пикантные сцены.

Спектакль привезли в Гори в рамках Международного театрального фестиваля комедии. Показывали «Демонов» на его заключительном вечере. По словам мэра города Котэ Тавзарашвили, который присутствовал на спектакле, недовольство зрителей, вызвали «неприличные слова и демонстрация неподобающих для культурного общества действий».

«Как известно, на завершающем мероприятии присутствовало культурное общество Гори и, естественно, их недовольство вызвали те неприличные слова и действия, которые были представлены. Мы знали, что на завершающем вечере должен был выступать Театр Руставели. Но, к сожалению, этого не произошло, и они привезли труппу Театра королевского квартала. Оказалось, что это молодежный театр и, как нам сказали, их спектакль в Тбилиси прошел с аншлагом», - сказал Тавзарашвили журналистам.

Мэр Гори отметил, что менеджеры фестиваля заранее не обговаривали репертуар с представителями мэрии города. По его мнению, соответствующая городская служба все же «должна была быть введена в курс дела». Несмотря на то, что мэру спектакль не понравился, он все же дождался его окончания. Зато зал покинула его заместитель Екатерина Сухишвили вместе с членами своей семьи. Сухишвили посчитала спектакль «Демоны» «психологичным и трудным в исполнении», и поэтому неподходящим для закрытия фестиваля.

Инцидент в Гори прокомментировал и Дата Тавадзе - главный режиссер и художественный руководитель Театра королевского квартала. Тавадзе считает произошедшее попыткой цензуры. Он отметил, что подобные процессы вызывают тревогу.






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