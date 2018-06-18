В мае этого года граждане Грузии не обращались к Исландии за убежищем

18.06.2018 13:50 В мае этого года граждане Грузии не требовали убежища у Исландии. Это – первый случай после задействования либерализации визового режима.



Пик заявок на получение убежища был зафиксирован летом 2017 года. После этого Исландия включила Грузию в список безопасных стран. В результате миграционная служба рассматривает заявки в ускоренном режиме. Почти 100 процентов получили отказ.



Статистика заявок на получение убежища в 2017 году выглядела так: январь – 1, февраль – 3, март – 6, апрель – 6, май – 6, июнь – 40, август – 89, сентябрь – 39, октябрь – 18, ноябрь – 14, декабрь – 3.



Статистика за 2018 год: январь – 6, февраль – 3, март – 1, апрель – 2, май – 0.



В 2017 году Грузия заняла первое место в статистике соискателей убежища (289 заявок), а по данным на 2018 год она занимает 6-е место (12 заявок).



Что касается рассмотрения заявок, то положительное решение было принято только по трем из 276 заявлений, рассматриваемых в 2017 году.



В 2018 году миграционная служба рассмотрела заявки 57 граждан и отказала в убежище всем гражданам Грузии.















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