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Правоохранители не пустили участников акции в сакребуло Озургети
18.06.2018 16:46
У административного здания Озургетского муниципалитета сторонники члена «Национального движения» Бесо Катамадзе и представители партии проводят акцию протеста. Они попытались войти в здание, что стало причиной противостояния.
Ситуация обострилась после того, как председатель Озургетской организации «Национального движения» заявил, что начинает голодовку.
Правоохранители не позволили участникам акции войти в здание.
Акция у административного здания Озургетского муниципалитета проходит с утра. Участники протестуют против факта избиения Бесика Катамадзе и требуют наказать всех участников инцидента.
Напомним, Озургетский районный суд избрал члену фракции «Грузинская мечта» в качестве меры пресечения залог в размере 5 000 лари за избиение депутата от «Национального движения» Бесика Катамадзе.
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