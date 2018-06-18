Правоохранители не пустили участников акции в сакребуло Озургети

18.06.2018 16:46 У административного здания Озургетского муниципалитета сторонники члена «Национального движения» Бесо Катамадзе и представители партии проводят акцию протеста. Они попытались войти в здание, что стало причиной противостояния.



Ситуация обострилась после того, как председатель Озургетской организации «Национального движения» заявил, что начинает голодовку.



Правоохранители не позволили участникам акции войти в здание.



Акция у административного здания Озургетского муниципалитета проходит с утра. Участники протестуют против факта избиения Бесика Катамадзе и требуют наказать всех участников инцидента.



Напомним, Озургетский районный суд избрал члену фракции «Грузинская мечта» в качестве меры пресечения залог в размере 5 000 лари за избиение депутата от «Национального движения» Бесика Катамадзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

