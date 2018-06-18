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Немецкие и грузинские фотографы создадут совместный фотоальбом


18.06.2018   17:53
В рамках Франкфуртской книжной ярмарки, немецкие и грузинские фотографы создадут совместный фотоальбом. Информацию распространяет Национальный центр грузинской книги.

По данным центра, альбом на немецком языке, который рассказывает о Грузии, выпустит издательство BT ST VERLAG.

Проект под названием «Тамар, где ты?» объединит фото и текстовые материалы и в нем будут участвовать несколько немецких и семь грузинских фотографов.

Над текстом фотоальбома будут работать грузинские авторы Дато Турашвили и Анна Кордзая-Самадашвили.






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