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Немецкие и грузинские фотографы создадут совместный фотоальбом
18.06.2018 17:53
В рамках Франкфуртской книжной ярмарки, немецкие и грузинские фотографы создадут совместный фотоальбом. Информацию распространяет Национальный центр грузинской книги.
По данным центра, альбом на немецком языке, который рассказывает о Грузии, выпустит издательство BT ST VERLAG.
Проект под названием «Тамар, где ты?» объединит фото и текстовые материалы и в нем будут участвовать несколько немецких и семь грузинских фотографов.
Над текстом фотоальбома будут работать грузинские авторы Дато Турашвили и Анна Кордзая-Самадашвили.
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