Немецкие и грузинские фотографы создадут совместный фотоальбом

18.06.2018 17:53 В рамках Франкфуртской книжной ярмарки, немецкие и грузинские фотографы создадут совместный фотоальбом. Информацию распространяет Национальный центр грузинской книги.



По данным центра, альбом на немецком языке, который рассказывает о Грузии, выпустит издательство BT ST VERLAG.



Проект под названием «Тамар, где ты?» объединит фото и текстовые материалы и в нем будут участвовать несколько немецких и семь грузинских фотографов.



Над текстом фотоальбома будут работать грузинские авторы Дато Турашвили и Анна Кордзая-Самадашвили.















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