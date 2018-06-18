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21 июня в патриархии пройдет заседание Священного Синода


18.06.2018   20:09
21 июня в патриархии пройдет заседание Священного Синода. Как сообщает секретарь патриарха, протоиерей Микаэл Ботковели, заседание Священного Синода состоится в этом году впервые. Он обсудит важные для церкви вопросы, скопившиеся за последнее время.

Заседание Синода назначено на 12:00.

«Регламентом определено, что заседание Священного Синода должно проводиться дважды в год, но решение о том, каким будет интервал между заседаниями, принимает лишь Его Святейшество. Нас упрекали, что заседание Священного Синода не проводилось давно», - сообщил отец Микаэл.

Заседание возглавит Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II.

Плановые заседания Священного Синода проводятся дважды в год. В прошлом году они состоялись 9 марта и 11 октября.






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