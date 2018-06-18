21 июня в патриархии пройдет заседание Священного Синода

18.06.2018 20:09 21 июня в патриархии пройдет заседание Священного Синода. Как сообщает секретарь патриарха, протоиерей Микаэл Ботковели, заседание Священного Синода состоится в этом году впервые. Он обсудит важные для церкви вопросы, скопившиеся за последнее время.



Заседание Синода назначено на 12:00.



«Регламентом определено, что заседание Священного Синода должно проводиться дважды в год, но решение о том, каким будет интервал между заседаниями, принимает лишь Его Святейшество. Нас упрекали, что заседание Священного Синода не проводилось давно», - сообщил отец Микаэл.



Заседание возглавит Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II.



Плановые заседания Священного Синода проводятся дважды в год. В прошлом году они состоялись 9 марта и 11 октября.















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