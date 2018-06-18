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Телекомпания «Евроньюс» подготовила репортаж о Светицховели (+видео)
18.06.2018 22:03
Телекомпания «Евроньюс» подготовила репортаж о Светицховели. «Светицховели — живой толп Грузии», — таков заголовок сюжета.
Автор материала отмечает, что Светицховели является главным православным храмом Грузии. Церковь возведена в 1010 и 1029 годах и представляет собой гробницу грузинских царей, согласно грузинской традиции, здесь также хранится одеяние Христово.
В репортаже отмечается, что кафедральный собор Светицховели представляет собой важную и часто посещаемую святыню для верующих. Храм также был одним из важных мест для пилигримов на Великом шелковом пути. И сегодня, Светицховели хранит в себе древнейшие традиции и мистические легенды.
Комплекс Светицховели, который включает храм, молельню, крепость и кельи для богослужителей, входит в список Мировых культурных наследий ЮНЕСКО.
Для грузин — Светицховели намного больше чем просто храм или архитектурный шедевр», — отмечает автор статьи.
Репортаж подготовлен министерством экономики и устойчивого развития Грузии и Национальной администрацией туризма.
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