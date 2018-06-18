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В результате сильного дождя затопило территорию у станции метро «Ахметели»


18.06.2018   23:37
В Тбилиси в результате сильного дождя затопило территорию у станции метро «Ахметели». В Глдани-Надзаладевском районе наряду с дождем выпал сильный град.

Затоплен также подземный переход, ведущий ко спуску в метро.

Как сообщают в Службе управления чрезвычайными ситуациями, на данном этапе от населения вызовы пока не поступали.






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