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В результате сильного дождя затопило территорию у станции метро «Ахметели»
18.06.2018 23:37
В Тбилиси в результате сильного дождя затопило территорию у станции метро «Ахметели». В Глдани-Надзаладевском районе наряду с дождем выпал сильный град.
Затоплен также подземный переход, ведущий ко спуску в метро.
Как сообщают в Службе управления чрезвычайными ситуациями, на данном этапе от населения вызовы пока не поступали.
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