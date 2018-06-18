В результате сильного дождя затопило территорию у станции метро «Ахметели»

18.06.2018 23:37 В Тбилиси в результате сильного дождя затопило территорию у станции метро «Ахметели». В Глдани-Надзаладевском районе наряду с дождем выпал сильный град.



Затоплен также подземный переход, ведущий ко спуску в метро.



Как сообщают в Службе управления чрезвычайными ситуациями, на данном этапе от населения вызовы пока не поступали.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

