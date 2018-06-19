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Грузинской борьбе могут присвоить статус памятника нематериального культурного наследия
19.06.2018 12:36
Грузинской борьбе могут присвоить статус памятника нематериального культурного наследия и включить в перечень ЮНЕСКО.
Как заявил в парламенте кандидат в министры культуры и охраны памятников Грузии Михаил Чхенкели, он надеется, что представление грузинской борьбе в соответствующей номинации завершится успешно.
«Не могу не отметить, без скромности, наши успешные отношения с ЮНЕСКО.
Вы знаете, что вопрос возвращения памятников всемирного культурного наследия был решен очень успешно. У нас много новых инициатив в направлении нематериального всемирного наследия. Не так давно, я уверен, вы помните успех грузинского алфавита с этой точки зрения. Я также надеюсь, что к концу года будет успешная номинация признания грузинской борьбы памятником нематериального культурного наследия и включение в соответствующий перечень ЮНЕСКО», — заявил Михаил Чхенкели.
В парламенте Грузии проходят слушания кандидатов в члены парламента.
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