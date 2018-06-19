Кутаисский технологический университет начнет принимать студентов с сентября 2019 года

19.06.2018 12:48 Кутаисский технологический университет начнет принимать студентов с сентября 2019 года, — об этом кандидат в министры образования и науки Грузии Михаил Чхенкели заявил на объединенном заседании комитетов в парламенте.



По его словам, руководители программы находятся в Мюнхенском техническом университете, где работают над окончательным вариантом программ.



«Идет интенсивная работа над Кутаисским университетом. Руководители нашей программы находятся в Мюнхенском техническом университете, где работают над окончательным вариантом программ вместе с германскими профессорами. План таков, что первый прием студентов начнется в сентябре 2019 года. Мы начнем с технических областей. Ведущими будут математика и компьютерные науки, кроме того будем принимать студентов и по направлению научного менеджмента», — заявил Чхенкели.



По его словам, профиль университета будет абсолютно универсальным, а не только техническим.



«В течение времени, мы примем студентов на все специальности. Главное, что вовлечением Мюнхенского технического университета и других иностранных коллег, ведущих профессоров, мы добьемся того, что в Кутаиси будет университет мирового уровня. Университет – лидер в регионе», — заявил Чхенкели.



Вместе с тем, кандидат в министры образования говорил о финской модели образования и отметил, что полностью копировать ее не будут.



«Наша система будет основана на национальной системе, наших традициях. Я потому упомянул финскую модель, что она – ведущая система в мире. Я бы выделил комплексный подход в начальных классах, в направлении базового образования. Каждый феномен в Финляндии рассматривается по разным направлениям. Например, одно событие рассматривается там как с технической, так и гуманитарной точки зрения, что развивает в студентах творческое мышление. Вопросы квалификации учителей, это – те направления в Финляндии, которые реально обеспечили успех финской системы. Именно внедрение этих элементов предусматривает наша идея», — заявил Чхенкели.















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