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Представителям СМИ провели пресс-тур в Имерети
19.06.2018 16:13
Представителям СМИ провели пресс-тур в целях ознакомления с туристическим потенциалом Кутаиси и близлежащей местности.
В рамках программы «Познакомься с Грузией», организованной Национальной администрацией туризма министерства экономики, для журналистов и операторов разных телекомпаний и изданий в Имерети состоялся двухдневный тур. В нем участвовали представители около 30 СМИ.
В первый день журналисты и операторы осмотрели храмы Баграта, Гелати и Моцамета в Кутаиси, а также посетили музей имени З. Палиашвили и Золотой шатер, побывали в информационном туристическом центре. Во второй день представители СМИ ознакомились с заповедником Сатаплия и каньоном Окаце.
Национальная администрация туризма начала проект «Познакомься с Грузией» в 2012 году. Его цель – выявление туристического потенциала Грузии и популяризация внутреннего туризма.
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