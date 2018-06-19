Саралидзе: Меня и Мачаликашвили объединяет одна большая боль – убили наших детей, и мы не можем найти справедливости

19.06.2018 20:09 Я сегодня приехал сюда, поскольку меня и Мачаликашвили объединяет одна большая боль – убили наших детей, и мы не можем найти справедливости, - об этом заявил отец убитого на улице Хорава в Тбилиси Давида Саралидзе Заза Саралидзе на проходящей в селе Дуиси акции.



Как отметил Заза Саралидзе, он хочет встретиться с новым премьер-министром и потребовать, чтобы он лично проконтролировал дела его сына и Мачаликашвили.



«Сегодня, когда у нас нет руководства, я не могу назвать какие-либо сроки, однако встречусь с новым премьер-министром и потребую, чтобы он лично проконтролировал эти два дела. Я заявляю о своей поддержке кистинскому народу», - заявил Заза Саралидзе.



В Панкиси проходит акция. Местные жители собрались в селе Дуиси и требуют признать невиновным 19-летнего Темирлана Мачаликашвили, убитого в ходе спецоперации.















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