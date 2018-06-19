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Сергеенко: Моим желанием всегда было быть врачом, а не политиком
19.06.2018 20:25
Не думайте, что я пытаюсь представить вопрос в облегченном виде, но моим желанием всегда было быть врачом, а не политиком, как в 2012, так и в 2018, — об этом кандидат в министры здравоохранения Давид Сергеенко заявил в парламенте журналистам.
На вопрос – останется ли он в новом составе правительства, который кандидат в премьеры представит через три недели, Сергеено ответил, что по этому вопросу в команде проходят консультации.
«В команде, конечно, проходят консультации по новому составу правительства, который предстанет перед парламентом через три недели. В этих консультациях участвую и я. Поверьте мне, я глубоко осознаю, что это важно для общества и их интерес релевантен. Однако у всего есть свои правила, и думаю, мы должны предоставить премьер-министру право на первое слово в новом правительстве», — заявил Давид Сергеенко.
В парламенте Грузии проходят слушания кандидатов в члены правительства.
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