К новому учебному году в Грузии появятся 23 новые школы

19.06.2018 20:27 В Грузии в настоящее время строятся 27 новых школ, из них 23 откроются уже в сентябре. Об этом сообщил сегодня исполняющий обязанности министра образования и науки Грузии Михаил Чхенкели на заседании объединенных парламентских комитетов.



По словам министра, представленного для утверждения в парламент, с сентября 2017 года по сей день ремонтные работы проводятся в 152 государственных школах страны.



Министр подчеркнул особую роль в процессе ремонта школ американского фонда «Вызовы тысячелетия». Именно с помощью фонда удалось осуществить ремонтные работы в 43 школах Грузии. Правительству Грузии в данном процессе также помогает Азиатский банк развития.



По словам министра, все государственные школы будут оснащены системой видеонаблюдения.

В Грузии всего 2085 государственных и 225 частных школ. С нового учебного года в школах (частных и государственных) Грузии учатся 575 тысяч учеников.

























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