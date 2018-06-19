|
|
К новому учебному году в Грузии появятся 23 новые школы
19.06.2018 20:27
В Грузии в настоящее время строятся 27 новых школ, из них 23 откроются уже в сентябре. Об этом сообщил сегодня исполняющий обязанности министра образования и науки Грузии Михаил Чхенкели на заседании объединенных парламентских комитетов.
По словам министра, представленного для утверждения в парламент, с сентября 2017 года по сей день ремонтные работы проводятся в 152 государственных школах страны.
Министр подчеркнул особую роль в процессе ремонта школ американского фонда «Вызовы тысячелетия». Именно с помощью фонда удалось осуществить ремонтные работы в 43 школах Грузии. Правительству Грузии в данном процессе также помогает Азиатский банк развития.
По словам министра, все государственные школы будут оснащены системой видеонаблюдения.
В Грузии всего 2085 государственных и 225 частных школ. С нового учебного года в школах (частных и государственных) Грузии учатся 575 тысяч учеников.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна